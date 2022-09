Glemseck 101 in Leonberg Motoren dröhnen für 30 000 Zuschauer

Bike-Enthusiasten flanieren über die Händlermeile

Die Idee Glemseck 101 fand ihren Anfang nach einem Seifenkistenrennen. Es sollte zunächst eine Veranstaltung zur Förderung der Sicherheit für junge Motorradfahrer werden. Gemeinsam mit dem ADAC, dem AMSC (Allgemeiner Motorradsport-Club Leonberg e.V.), dem Jugendhaus Seehaus und dem Hotel Glemseck wurde das Konzept entwickelt und umgesetzt. Die Zahl 101 ergab sich aus dem 100-jährigen Bestehen des Hotels Glemseck plus die Eins, stellvertretend für die erste Veranstaltung im Jahr 2006. Direkt an der historischen Solitude Strecke zwischen Leonberg und Stuttgart finden sich 16 Jahre später mehr als 30 000 Motorradbegeisterte ein. Auf der Händlermeile flanieren die Bike-Enthusiasten zweibeinig oder auch motorisiert und freuen sich über die vielen Angebote. Auch die Endlichkeit ist ein Thema: An einem Stand für Motorradbestattungen finden sich Urnen mit Bike-Bildern und ein gläserner Soziussargwagen. Ein Höhepunkt ist die Verlosung des Bopper Ocean’s 101 – von David Wolf geplant und von den Jungs im Seehaus unter dessen Anleitung final auf die Räder gestellt. 3800 von 4000 Losen sind am Samstagnachmittag bereits verkauft. Seinen großen Auftritt wird der Bopper am Sonntag haben, im Rennen gegen ein Polizeimotorrad.