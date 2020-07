Glemseck 101 in Leonberg Die Stadt zahlt 25 000 Euro für das Event

Und siehe da: Die Leistungen, die der Baubetriebshof erbringt, gehören nicht mehr zum Vertragspaket. Das sind nicht wenige: Die Männer vom Bauhof richten am Fuß des Rappenbergs Parkplätze ein, stellen Absperrungen und Schilder auf, installieren Stromkästen und Lichterketten, kümmern sich um den Aufbau von Containern und Zelten und sind auch beim Abbau und der Reinigung des Geländes dabei. Im ursprünglichen Vertrag waren all diese Arbeiten mit rund 67 000 Euro taxiert. Außerdem hätte die Stadt 10 000 Euro für die Leistungen externer Firmen berappen und maximal 8000 Euro als Verlustausgleich der kompletten Veranstaltung beisteuern sollen. Insgesamt also 85 000 Euro.