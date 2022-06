Glasfaserausbau in Renningen Die Mängelliste wird endlich kürzer

Lesen Sie aus unserem Angebot: Telekom verschreckt die Konkurrenz

Was Wolfgang Steudle von der CDU im Speziellen aufmerken ließ: „Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass die Baustellen wieder an den Schulwegen entlangführen.“ Nach den schlechten Erfahrungen in Malmsheim bereite ihm dieser Punkt große Sorgen. „Dort herrschte zum Teil reines Chaos“, beispielsweise sei direkt vor einer Ampel ein Loch gegraben worden, das lange Zeit nicht wieder zugeschüttet wurde. „Wir haben nicht die Illusion, dass diesmal alles glattlaufen wird“, sagte Hartmut Marx abschließend. Die Stadtverwaltung will auf das Vorhaben daher erneut ein genaues Auge haben. Doch die Mitarbeiter können nicht überall gleichzeitig sein, erinnerte der Stadtbaumeister.

Ausbaufläche in Renningen ist größer

Geplant ist, dass in Renningen der Stadtteil südlich der Bahnlinie großflächig mit Glasfaser versorgt wird. Um die 30 Verteilerkästen werden eingerichtet, teils an bestehenden Standorten, teils an ganz neuen. „Wir sprechen also von einer größeren Fläche als in Malmsheim“, erklärte Hartmut Marx. „Das heißt, es wird in den nächsten zwei bis drei Jahren zu erheblichen Aufgrabungen kommen.“