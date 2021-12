Glasfaserausbau an Schulen Weil der Stadt erhält Förderung

Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. In der aktuellen Vergaberunde werden insgesamt 89 Projekte von 73 Zuwendungsempfängern in den Regierungsbezirken Tübingen und Stuttgart bewilligt. Ausgeschüttet werden 70,6 Millionen Euro.

Auch der Grünen-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Leonberg, Peter Seimer, der einen seiner Themenschwerpunkte in der Digitalisierung setzt, äußert sich: „Die Förderung soll dazu beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger in Weil der Stadt rasch von einer leistungsfähigen Leitung profitieren“, sagt er. Durch die Zusammenarbeit der Kommune Weil der Stadt und dem Land schaffe man eine Infrastruktur für die digitale Zukunft, von der Bürger, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen profitieren.

Privater Glasfaserausbau geht voran

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur darf die öffentliche Hand nur begrenzt mit staatlichen Zuschüssen in den ansonsten freien Markt eingreifen. So darf das Land derzeit uneingeschränkt nur in den sogenannten weißen Flecken fördern. Das sind Regionen, in denen die Breitbandverfügbarkeit unter 30 Mbit im Download liegt.

In Sachen Breitbandausbau im privaten Sektor tut sich im Altkreis Leonberg unterdes einiges: So hat Vodafone erst kürzlich eine neue 5G-Station in Weil der Stadt in Betrieb genommen und plant im kommenden Jahr einige weitere. Die Deutsche Glasfaser betreibt zudem in mehreren Kommunen eine Nachfragebündelung, etwa in Rutesheim. In Perouse war die Nachfragebündelung erfolgreich, in Weissach geht sie schleppend voran.