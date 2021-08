Glasfaser in Weissach Deutsche Glasfaser wirbt um Kunden

Keine Kosten für die Gemeinde

Über den Vorstoß der Firma mit Sitz im nordrhein-westfälischen Borken freut sich Daniel Töpfer unterdes: „Das Unternehmen Deutsche Glasfaser ist bereit, Weissach und Flacht vollständig und eigenwirtschaftlich mit Glasfaser auszustatten“, sagt der Bürgermeister, der gemeinsam mit dem Gemeinderat in seiner Sitzung im März einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH beschlossen hatte. „Ich hoffe, dass sich viele Bewohner und Hauseigentümer auch trotz der Ferienzeit mit der Thematik auseinandersetzen und die Chance ergreifen“, so Töpfer weiter.

Bei einem Vertragsabschluss bis zum Stichtag am 30. September übernimmt die Deutsche Glasfaser die Baukosten für den Hausanschluss. Auch für die Gemeinde entstehen keinerlei Kosten. „So günstig kommt man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein zweites Mal an diese wichtige Zukunftstechnologie“, macht Töpfer deutlich.

Eine störungsfreie und schnelle Internetverbindung sei nicht nur für die örtlichen Unternehmen in den Gewerbegebieten wichtiger denn je. In den vergangenen Monaten haben sich aufgrund der Coronapandemie viele berufliche, schulische und private Tätigkeiten in das eigene Zuhause und damit in das Internet verlagert. Um die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, ging Ende Juni ein Rundschreiben an alle Haushalte. Am Dienstag, 24. August, soll außerdem eine weitere Informationsveranstaltung in der Strudelbachhalle stattfinden.