Glasfaser in Rutesheim So klappt’s mit dem kostenlosen Hausanschluss

Rutesheim - Der Hausanschluss ist kostenlos für diejenigen, die sich in der Phase der Nachfragebündelung in Rutesheim für einen Anschluss über die Deutsche Glasfaser entscheiden. Ein späterer Anschluss ist noch möglich, wird dann aber mit Kosten ab 750 Euro verbunden sein. Monatliche Grundgebühren fallen abhängig vom gebuchten Produkt an.