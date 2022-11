Glasfaser in der Region Für alle schnelles Internet auch in Hemmingen

Bis zum Jahr 2030 schnelles Internet für alle Unternehmensstandorte in der Region sowie 90 Prozent der Haushalte: So lautet das Ziel der Gigabitregion Stuttgart in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Den flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser, der in vielen Kommunen bereits erfolgt ist oder in Gang, erwartet jetzt auch Hemmingen – eigenwirtschaftlich durch die Telekom, was finanziell für die Gemeinde sehr wichtig sei. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten starten, worüber sich die Gemeinderäte wie auch der Bürgermeister freuen.