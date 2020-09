Glasfaser-Ausbau Schnelles Internet für Malmsheim

Renningen - Der Glasfaserausbau in Malmsheim kommt voran: Die Telekom möchte in dem Renninger Stadtteil Glasfaser bis in die Häuser verlegen. Der Fachbegriff lautet Fiber to the home (FTTH). Damit sind Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde möglich, und zwar für mehr als 1900 Haushalte, kündigt die Telekom an. Das wird aber nur passieren, wenn die Bürger das Angebot auch annehmen. Rund 550 Menschen müssen sich bis zum 15. Dezember für den Glasfaseranschluss entscheiden, dann wird ausgebaut. Wo genau der Ausbau erfolgt und ob die eigene Adresse in dem betreffenden Gebiet liegt, können die Malmsheimer online über www.telekom.de/jetzt-glasfaser erfahren, wenn sie ihre Anschrift eingeben. Bei einer Registrierung bis zum 15. Dezember ist der Hausanschluss für die Nutzer kostenfrei, bei einem späteren Einstieg kostet der Anschluss 800 Euro.