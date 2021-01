Gibt es das Geld zurück? Kommunen warten auf Entscheidung des Landes

Egal, wie die Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und der Landesregierung laufen, die finale Entscheidung trifft der Gemeinderat. So kündigen es auch Renningenund Mönsheim an. In Friolzheim findet wegen des Lockdowns im Januar keine Sitzung statt. „Wir sollten alle abwarten, wie sich die fortgesetzten Schließungen und deren Rahmenbedingungen über Ende Januar hinaus entwickeln und dann entscheiden“, rät der Bürgermeister Michael Seiß.

Erstattung ist für Kommunen teuer

Die Stadt Leonberg verweist darauf, dass man im ersten Lockdown auf 622 000 Euro an Gebühren verzichtet habe. Zudem habe die Stadt auch den kirchlichen und freien Trägern etwa 434 000 Euro an Gebühren ausgeglichen, die nicht von den Eltern eingefordert worden waren. Wie es jetzt weitergehe, müsse man noch entscheiden. Eine Zahl jedenfalls lässt aufhorchen: „Im Rahmen der Notbetreuung werden aktuell etwa ein Drittel der Kinder in städtischen Kitas betreut“, sagt Stadtsprecher Tom Kleinfeld. Im Frühjahr lag diese Zahl weit darunter.

Zum Thema Gebührenerhöhung verweist er darauf, dass der Gemeinderat dies in der Novembersitzung erst beschlossen hat. „Entsprechend wurden die Bescheide erstellt und Ende Dezember beziehungsweise Anfang Januar verschickt. Dies unter anderem auch vor dem Hintergrund, dass der Lockdown nur bis zum 10. Januar angekündigt war und danach eine Öffnung der Kitas ab 18. Januar zumindest in Aussicht gestellt wurde“, erklärt Kleinfeld.

Erst seit Donnerstag wisse man, dass dies nun nicht so kommen werde. „Daher bitten wir um Verständnis für die Vorgehensweise, die auch auf einer unsicheren Entscheidungsgrundlage in einer sehr dynamischen Lage gegründet ist.“

Auch die Stadt Ditzingen hat die Gebühr für Januar bereits eingezogen. Man habe zunächst davon ausgehen müssen, dass der Betrieb vom 11. Januar an fortgeführt würde, heißt es dort. Anfang Februar werden laut der Ditzinger Rathausverwaltung die Stadträte über die Gebührenerstattung entscheiden.

Eltern wollen Planungssicherheit

Andrea Lennig ist die kommissarische Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Ditzinger Kitas. Dass die Beiträge bereits abgebucht wurden, findet sie „unglücklich“. Schließlich hätten die Einrichtungen den Einfluss, in dieser Hinsicht Druck von den Familien zu nehmen, die etwa wegen Kurzarbeit mit einem reduzierten Einkommen zurecht kommen müssten. Sie wünscht sich sowohl von der Politik im Bund und Land als auch auf kommunaler Ebene, die Familien würden stärker bei den Entscheidungen berücksichtigt. Nicht nur bei den Gebühren. „Wir hätten gerne eine Planungssicherheit gehabt“, sagt sie in Richtung Land. Eine Entscheidung am Donnerstag für die kommende Woche zu verkünden, das sei „relativ knapp“. Die Entscheidung über die Verlängerung der Schließung über den 11. Januar hinaus sei „zu lange herausgezögert“ worden.

Einzig in Rutesheim hat der Gemeinderat bereits im Oktober ein einheitliches Vorgehen beschlossen. Auf Vorschlag der Verwaltung werden die Gebühren erlassen, wenn eine Kita-Einrichtung oder mindestens eine ganze Kita-Gruppe aufgrund behördlicher Corona-Anordnung für die Kinder der Gruppe oder wenn die Einrichtung für mindestens zehn Tage geschlossen wird. Das gelte für eine angeordnete Quarantäne wie für den Lockdown.