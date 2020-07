Geze in Leonberg Generationenwechsel beim Familienunternehmen

Brigitte Vöster-Alber hat deutsche Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Nach dem frühen Tod des Vaters und des Großvaters übernahm sie mit nur 24 Jahren die Geschäftsführung des Ski- und Bauprodukteherstellers. Eine Frau an der Spitze eines Unternehmens war eine Seltenheit – heute sind Frauen in Führungspositionen in der Firma selbstverständlich. In 52 Jahren Geschäftsführung hat Brigitte Vöster-Alber mit Gespür für die Anforderungen des Marktes, Mut und Durchsetzungskraft das Unternehmen erfolgreich gemacht. Bereit, Risiken einzugehen, hat sie die Internationalisierung des Unternehmens schon früh vorangetrieben. Heute hat Geze vier Fertigungsstandorte – am Firmenstammsitz in Leonberg, in China, in Serbien und in der Türkei. Hinzu kommen weltweit 32 Tochtergesellschaften.