Attraktive Preise

Wie funktioniert’s? Einfach in acht der 91 teilnehmenden Leonberger Betriebe für mindestens zehn Euro einkaufen, genießen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen und das mit dem individuellen Aktionsstempel auf der Teilnahmekarte dokumentieren lassen. Anschließend muss diese nur noch beim Stadtmarketing eingereicht werden. Eine Mehrfachteilnahme ist möglich. Die Gewinnspielkarten sind bei allen teilnehmenden Betrieben – auch beim i-Punkt im Rathaus am Belforter Platz – erhältlich.