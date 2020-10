Gewerbesteuer Weissach muss Millionen zurückzahlen

All das könnte Weissach jetzt aber bitter auf die Füße fallen. Denn die Gemeinde muss in diesem Jahr Gewerbesteuern in Millionenhöhe zurückzahlen. Der Gewerbesteuerposten im aktuellen Haushalt weist ein Minus von 3,9 Millionen Euro aus. Gerechnet hatte die Gemeindeverwaltung bei der Haushaltsaufstellung im März noch mit einem Plus von 3,5 Millionen Euro Gewerbesteuer-Einnahmen in diesem Jahr. Das ist im Saldo eine Verschlechterung von 7,4 Millionen Euro.