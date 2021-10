Gewerbegebiet Leo-West Die Baustellen werden weniger

Was tut sich im Gewerbegebiet?

In Leo-West herrscht derzeit Hochbetrieb, aber nicht mehr in Sachen Baustellen, sondern weil die neuen Inhaber im wahrsten Sinne des Wortes hier angekommen sind. Als die Grundstücke im Jahr 2016 in die Vermarktung gingen, waren sie innerhalb von zwei Jahren veräußert. Die rund 73 000 Quadratmeter bebaubare Fläche reicht für 13 Unternehmen aus diversen Branchen (Handwerk, Dienstleistung, Produktion, Vertrieb) aus. Weitere Betriebe mieten sich bei den Eigentümerfirmen ein.

Der Großteil der Unternehmen ist bereits am Standort Leo-West ansässig. Vor Ort ist die Deutsche Post DHL, ferner die Firma Dietrich, ein Spezialist für Energienetze und Gebäudeausrüstung. Ebenfalls haben Walter Eisenbahnen, ein Vermarkter von Eisenbahn- und Spielzeug-Sammlungen, sowie die Steuerberatungsgesellschaft RTS Karle und Brunold „Am Längenbühl“ eröffnet.

Der Kranspezialist Scholpp, der ehemalige Nachbar in Stuttgart von mateco, ist auch bereits in seine neue Niederlassung eingezogen. Von dem Scholpp-Inhaber Martin Scholpp kam übrigens der Tipp für die Ansiedlung in Leo-West.

Wann zieht die Bäckerei Trölsch um?

Auch Evia solutions, ein Systemhaus für IT-Dienstleistungen und Business-Beratung, residiert nun im neuen Firmendomizil „Am Längenbühl“, ebenso Altratec Automation, die Transfersysteme für Fertigungs- und Montagelinien für die Industrie herstellt. Derzeit befindet sich Mitutoyo Deutschland, eine Tochter des japanischen Herstellers von Messinstrumenten und Messwerkzeugen, im Bau. Das Gebäude wird voraussichtlich im November fertig sein.

Der neue zentrale Standort für Süddeutschland der Firma Bronzel zieht aus dem Hertich hierher um, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind. Ihr Geschäftsfeld ist Schadensbeseitigung an Gebäuden, das sich in die Bereiche Leckortung, Diagnose, Trocknung und Sanierung aufteilt. Und auch für das Café mit Bäckerei von Trölsch ist die Baugrube ausgehoben.

Das vorletzte Bauvorhaben in dem neuen Gewerbegebiet startet in Kürze. Das letzte noch anstehende Projekt ist coronabedingt um einige Monate verschoben worden. Für alle, die in dem insgesamt mehr als elf Hektar großen Areal ein Grundstück erworben haben, besteht eine Bauverpflichtung.