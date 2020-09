Gewerbegebiet Leo West Corona hat viele Unternehmen heftig gebeutelt

Hochbetrieb im Gewerbegebiet

In Leo West herrscht derzeit Hochbetrieb. Als die Grundstücke 2016 in die Vermarktung gingen, waren sie innerhalb von zwei Jahren veräußert. Die rund 73 000 Quadratmeter Fläche reichen aus für 13 Unternehmen aus diversen Branchen (Handwerk, Dienstleistung, Produktion, Vertrieb). Weitere Betriebe mieten sich bei den Eigentümerfirmen ein.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen haben bereits am Standort Leo West eröffnet. Vor Ort ist die Deutsche Post DHL, ferner die Firma Dietrich, ein Spezialist für Energienetze und Gebäudeausrüstung. Ebenfalls am Längenbühl eröffnet haben Walter Eisenbahnen, ein Vermarkter von Eisenbahn- und Spielzeug-Sammlungen sowie die Steuerberatungsgesellschaft RTS Karle und Brunold. Scholpp ist in die neue Niederlassung eingezogen. Auch Evia solutions, ein Systemhaus für IT-Dienstleistungen und Business-Beratung, residiert im neuen Firmendomizil.

Altratec Automation, die Transfersysteme für Fertigungs- und Montagelinien für die Industrie herstellt, plant, 2020 zu eröffnen. Weitere Vorhaben befinden sich aktuell im Bau, etwa Mitutoyo Deutschland, eine Tochter des japanischen Herstellers von Messinstrumenten und Messwerkzeugen sowie mateco. Sie werden voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein.

Trölsch hat die Baugenehmigung für ein Café mit Bäckerei. Drei weitere Interessenten befinden sich in der Genehmigungs- oder in der Planungsphase. „Für alle, die in dem insgesamt mehr als elf Hektar großen Areal von Leo West ein Grundstück erworben haben, besteht eine Bauverpflichtung“, sagt der Leonberger Baubürgermeister Klaus Brenner.