Gewerbegebiet Leo West Alle schätzen die sehr günstige Lage

Bereits die Hälfte der Unternehmen haben am Standort Leo West eröffnet oder werden noch in diesem Jahr hier in Betrieb gehen. Vor Ort ist bereits die Deutsche Post DHL, ferner auch die Firma Dietrich, ein Spezialist für Energienetze und Gebäudeausrüstung. Ebenfalls am Längenbühl eröffnet hat Walter Eisenbahnen, ein Familienunternehmen für die Vermarktung großer Eisenbahn- und Spielzeug-Sammlungen sowie die Steuerberatungsgesellschaft RTS Karle und Brunold. Nun zieht Scholpp in die neue Niederlassung ein. Evia solutions, ein Systemhaus für IT-Dienstleistungen und Business-Beratung, will im Juli das neue Firmendomizil beziehen. Altratec Automation, die Transfersysteme für Fertigungs- und Montagelinien in unterschiedlichsten Industriezweigen herstellt, hat ebenfalls geplant, noch 2020 in Leo West zu eröffnen. Weitere vier Vorhaben befinden sich aktuell in der Bauphase und werden voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein