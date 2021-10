Gewerbegebiet in Flacht Im Neuenbühl rollen die Bagger

Der Bebauungsplan lag bereits 2020 vor, seitdem waren das Stadtentwicklungsbüro und die Gemeinde mit Genehmigungen und Anträgen beschäftigt. „Es war eine Sisyphos-Arbeit, bis wir hier ein genehmigungsfähiges Konzept hatten“, erklärt Manfred Mezger. Man habe mit einem Regenrückhaltebecken gekämpft, Lärmgutachten erstellt, musste sogar nachweisen, dass das Gebiet frei von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg ist und entsprechende Grabungen vornehmen. Den Aufwand rund um das Projekt lässt auch der Bürgermeister nicht unerwähnt: „Bei solchen Erschließungsmaßnahmen passiert viel im Hintergrund.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Strudelbachgemeinde soll weiter wachsen

So gab es in den vergangenen Monaten etwa Ärger um den Boden. Normalerweise könne die Erde bei Bauarbeiten problemlos abgetragen und an anderer Stelle wieder aufgefüllt werden. So sollte es hier aber nicht sein – während der Vorbereitung auf die Erschließung des Gebiets mussten Bodenproben genommen werden, bei denen höhere Mengen an Metallspuren entdeckt wurden. Damit ist die Erde nun „quasi Sondermüll“, so Daniel Töpfer. Das habe nicht nur viel Zeit in Anspruch genommen, sondern geht auch an den Geldbeutel. „Uns kostet das wirklich eine Menge“, sagt der Bürgermeister. „Das ärgert mich.“ Insgesamt fließen rund vier Millionen Euro in die Erschließung des Gewerbegebiets.

Kritikpunkt war der Naturschutz

Auch der Naturschutz hat in den Planungen eine große Rolle gespielt. Denn: Die neue Gewerbefläche befindet sich in einem Wasserschutzgebiet. Außerdem brüten in dem Bereich in Flacht zwei gefährdete Vogelarten – die Goldammer und die Feldlerche. Als Ausgleich hatte die Gemeinde mit dem Landratsamt eine Ausgleichslösung vereinbart, in deren Rahmen an anderer Stelle Hecken und Blühstreifen gepflanzt werden sollen. „Wirklich Standard“, nennt Daniel Töpfer dieses Vorgehen. Er bedauere es, dass in Sachen Naturschutz immer emotionale Diskussionen entstünden. „Wir machen als Kommune ja Vorschläge.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Grüne fordern Stopp im Neuenbühl

Bezüglich des Naturschutzes, der Flächenversiegelung und des Verlustes von Ackerfläche hatte es besonders von den Grünen und der Unabhängiger Liste Kritik gegeben. Zumindest teilweise zufrieden mit der Ausgleichslösung ist Angelika Brümmer, Gemeinderätin der Grünen, zum Spatenstich. Der Ausgleich und die Umsetzung von Lerchenfeldern habe gut geklappt, sagt sie – auch wenn diese an anderer Stelle entstanden sind. Sorge bereite ihr der Wildwechsel unter der Autobahn 8 bei Perouse. Dieser ende bald nicht mehr im offenen Feld, sondern im neuen Gewerbegebiet.