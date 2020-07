Verantwortlich hierfür sei „die massive Erweiterung der Firma Porsche in den letzten Jahren“. Auch der wirtschaftliche Nutzen des neuen Gewerbegebiets wird von den Grünen in Zweifel gezogen: Mit Blick auf die aktuelle, durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Wirtschaftskrise hält Ratsmitglied Pierre Michael (Grüne) die bisherige Einschätzung der Befürworter, Neuenbühl III sei ökonomisch sinnvoll, „für nicht mehr gegeben“. Michael zweifelt an, dass zukünftig überhaupt noch ausreichend Bedarf an Gewerbeflächen angemeldet werde, um das ausgewiesene Areal zu füllen.