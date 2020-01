Gewerbegebiet Heimsheim Regenrückhalt wird teurer

Heimsheim - Mit einiger Verspätung ist das Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Egelsee in Heimsheim fertig geworden – im Dezember statt wie geplant im Sommer. Doch das war es nicht, was im Gemeinderat für Stirnrunzeln sorgte. Das Projekt wird nämlich auch um die 90 000 Euro teurer. Grund sind falsche Berechnungen, was die Menge des Aushubs angeht, der für das Anlegen des Beckens entfernt werden musste. Die Fehler ergaben sich aber anscheinend aus zu ungenauen Ausgangsdaten, die das Planungsbüro bekommen hatte. Die Mehrkosten entstehen vor allem durch die Entsorgung. Außerdem stellte sich erst während der Arbeiten heraus, dass die Natursteinwand und die Betonrohre, die in dem Bereich eingebracht waren, noch zusätzlich in Beton verlegt worden waren. Auch das verkomplizierte den Aushub.