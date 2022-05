Gewässerschau in Heimsheim Am Kotzenbach muss sich was tun

Vertreter des Landratsamtes Enzkreis schritten zusammen mit der Stadtverwaltung und interessierten Bürgern, unter ihnen ein Landwirt, den Bachverlauf von der Gemarkungsgrenze bis zum Anfang der innerörtlichen Bebauung ab. Dabei stießen sie auf einigen Verbesserungsbedarf. So werden beispielsweise an mehreren Stellen die vorgeschriebenen Gewässerrandstreifen, auf denen nur Grünland sein darf, nicht eingehalten. Sie müssen im Außenbereich generell eine Breite von zehn Meter haben. Die Bewirtschaftung von Feldern darf allerdings bis auf fünf Meter an das Gewässer heranrücken. Im Bereich Stähleswiesen befindet sich im Bachbett eine Betonsohle.