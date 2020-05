Gesundheit in Leonberg „Fitnessstudios sind auch systemrelevant“

Trennwände und mehr Abstand

Statt Sportkleidung trägt die Landtagsabgeordnete Blazer. Lazo Tanakopoulos führt sie durch die Räume, zeigt auf, was er und seine zwölf festangestellten Mitarbeiter umgeräumt und verändert haben. Trennwände wurden aufgestellt, Geräte weiter auseinander gerückt. Sitzgelegenheiten weggeräumt. Hygienestationen mit Desinfektionsmitteln gehören schon seit Jahrzehnten zum Standard in Fitnessstudios. „Auch Aushänge zu Hygienemaßnahmen hängen bei uns schon lange in jedem Raum“, sagt der Plaza-Inhaber. Knapp 20 000 Euro hat er wegen der Coronapandemie nochmals investiert, in der Hoffnung, bald wieder aufmachen zu können.

„Wir brauchen die Perspektive“, sagt er nochmals eindringlich an die Landespolitikerin gewandt. Dazu gehöre nicht nur ein Startdatum, sondern auch genaue Regelungen. Und zwar rechtzeitig, nicht erst 24 Stunden vorher kommuniziert, wie dies in Nordrhein-Westfalen geschehen ist. Dort dürfen Sport- und Fitnesseinrichtungen bereits seit Montag wieder öffnen.

Kurtz bittet um Verständnis

„Wir haben hier sehr viel Platz und können die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sicher besser überwachen, als das derzeit in Supermärkten der Fall ist“, sagt Tanakopoulos. „Es wird immer gesagt, in der Krise sitzen wir alle im gleichen Boot. Aber manche sitzen auf dem Sonnendeck und die anderen nicht.“

Sabine Kurtz bittet um Verständnis für die Politik. Eine solche Situation habe es noch nie vorher gegeben. „Diese Verordnungen wurden so rasant geschrieben, da kann man gar nicht alle bedenken“, sagt sie. Zudem passierten die Verordnungen von oben nach unten. „Das ist kein normaler parlamentarischer Prozess, in dem alles dreimal besprochen wird“, erklärt die CDU-Abgeordnete. So könne man nur im Nachhinein nachbessern. Sport und Bewegung seien zudem immer im Freien möglich gewesen. Klar sei aber auch: „Wenn man so ein Alarmzeichen bekommt, wie die Bilder aus Italien Anfang März, dann muss die Politik etwas tun.“

Mit dem Virus klarkommen

Nun müsse man abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickle. „Aber ein Jahr lang kann das niemand durchhalten“, ist ihr bewusst. Sie verspricht, beim Sozialministerium nachzufragen, das für die Erarbeitung der Verordnungen zuständig ist. „Das Virus wird uns sicher weiter begleiten“, weiß auch Plaza-Chef Tanakopoulos. „Aber genau deshalb müssen wir überlegen, wie wir damit klar kommen. Das normale Leben muss irgendwie weitergehen.“