Direkte Kooperation mit den Behörden

Ungeachtet des normalen medizinischen Betriebes versteht sich die Leonberger Kreisärzteschaft als „bedeutsamer, aktiver Teil des Systems der Pandemiebekämpfung“, erklärt Timo Hurst. „Niedergelassene Ärzte haben in engster Absprache mit dem Landratsamt und in direkter Kooperation mit Gesundheits- und Ordnungsamt und dem zuständigen Labor in einer groß angelegten Aktion flächendeckend im Landkreis bei Pflegeheimbewohnern und Mitarbeitern Abstrichuntersuchungen durchgeführt.“