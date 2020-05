Gesundheit im Altkreis Bauchkurs per Live-Video, Tipps per Mail und App

Alle Betreiber von Fitnessstudios treibt derzeit vor allem die Frage um, wann sie wieder aufmachen dürfen und vor allem unter welchen Bedingungen. „Wir stehen in den Startlöchern, wir müssen nur wissen, was getan werden muss“, sagt Marvin Fräsdorf vom „Fitness Express“. Man habe die Schließzeit genutzt für Modernisierungen. So seien jetzt alle vier Studios komplett digital. „An der Theke gibt es ein Drehkreuz, wir können alles genau steuern“, sagt er. Das „Plaza“ in Leonberg will seine Öffnungszeiten erweitern, Kurse und Trainingsstunden sollen nur noch in der eigenen App gebucht werden können.

Vielen fehlt der Kontakt

Das Fitnessstudio sei wichtig für die Mitglieder, für Körper und für Geist. „Vielen fehlt der soziale Kontakt hier“, sagt Marvin Fräsdorf. „Drei Monate nur daheim, das macht was mit einem“, sagt auch Lazo Tanakopoulos vom „Plaza“. Nicht nur mit dem Mitgliedern, auch mit den Trainern. „Die Branche ist schon vorher nicht gut bezahlt gewesen. Aber für viele Trainer ist das derzeit eine Katastrophe. Und nicht nur finanziell. Die leben Sport und Bewegung“, sagt er.

Ein klein wenig anders ist die Situation im „Pro Vitess“ in Leonberg. Denn die Hälfte des Geschäfts dreht sich um Reha. „Der Reha-Bereich ist offen geblieben. Auch wenn viele Ärzte am Anfang kaum noch Rezepte ausgestellt haben“, berichtet Thorsten Strommer, der Betriebsleiter. Den Mitgliedern des Fitnessbereichs biete man Online-Kurse über Zoom, also nur mit Einladung, an.

Tipps für den Pizzateig

In der Coronakrise habe man jedoch nicht nur das eigene Geschäft und die eigenen Mitglieder im Blick gehabt. Unter dem Titel „Unterstütze deine Region“ hat das „Pro Vitess“ vor knapp zwei Wochen eine Online-Reihe in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen gestartet. Gesunde Cocktails mixen, ein Cordon Bleu, Maultaschen oder Pizzateig zubereiten, aber auch Tipps vom Orthopädietechniker und vom Orthopäden – das Spektrum ist sehr breit. „Wir möchten das gern fortsetzen, auch wenn wir wieder aufmachen dürfen“, sagt Strommer. Von den Partnern der Reihe ist er begeistert. „Die haben ja alle aus dem Nähkästchen geplaudert. Sie alle sind in der Krise kreativ und proaktiv“, lobt Srommer. „Unternehmer kommt ja auch von unternehmen und nicht unterlassen.“