Im Gärtringer Schlachthof werden Rinder, Schweine und Lämmer geschlachtet. „Die Landwirte liefern meist die Tiere an und die Metzger holen das geschlachtete Fleisch ab“, erklärt Dengler. Montag, Mittwoch und Freitag wird geschlachtet. Montag und Mittwoch stehen Schweine auf dem Plan, Freitag kommen auch Rinder dazu. Lämmer werden nach Bedarf an den jeweiligen Tagen geschlachtet. „Wir schlachten 60 bis 70 Rinder pro Woche, etwa 80 Lämmer und circa 800 Schweine“, berichtet Dengler. Nachdem die Tiere angeliefert werden, werden sie in den Ställen untergebracht. In den Ställen werden die Tiere nochmals gefüttert und mit Wasser versorgt. „Geschlachtet wird überwiegend nachts, so von 10 Uhr an etwa bis 6 oder 7 Uhr früh“. So können die Metzgereien am frühen Morgen das frische Fleisch abholen.