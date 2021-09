Gesperrte A8 bei Pforzheim Polizei zieht eine erste Bilanz

Pforzheim/Leonberg - Ohne besondere Vorkommnisse ist die Sperrung der A 8 zwischen Pforzheim-Ost und -Nord in beiden Richtungen am Wochenende über die Bühne gegangen. Die war nötig, weil eine Brücke abgerissen wurde. Die Autobahn 8 soll zukünftig das Enztal bei Pforzheim sechsspurig überspannen – damit das möglich ist, wird seit Freitagnacht die Brücke einer Kreisstraße abgerissen, die die A 8 nahe der Anschlussstelle Pforzheim-Ost überspannt. Dazu ist die Autobahn zwischen Pforzheim-Ost und -Nord bis Sonntagabend in beiden Richtungen voll gesperrt.