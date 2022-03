Geschützte Pflanze Kuhschellen werden immer wieder ausgegraben

Gerade für letztere ist Vorsicht geboten, denn alle Pflanzenteile der gewöhnlichen Kuhschelle sind sehr giftig – beispielsweise für Hunde. Sie enthält unter anderem ein heftig wirkendes Reizmittel für Haut und Schleimhäute. Bereits der Kontakt mit der frischen Pflanze kann zu Blasenbildung, Verätzungen und Entzündung der betroffenen Hautstellen führen. Werden Pflanzenteile verzehrt, können Nierenentzündungen, Magen- und Darmbeschwerden und Lähmungen des Zentralnervensystems entstehen.

Stadtverwaltung rät davon ab, Schilder aufzustellen

„Wegen des Schutzes der Wiese, die von Fachleuten als Naturwunder eingestuft wird, habe ich auch die Stadtverwaltung kontaktiert“, sagt Georg Siegert. Dabei habe er vom Stadtplanungsamt, das unter anderem auch für die Umweltplanung zuständig ist, eine interessante Antwort bekommen. „Da steckt wohl leider langjährige, schlechte Erfahrung mit dem menschlichen Verhalten dahinter“, schlussfolgert der Höfinger.

Das Amt rät nämlich davon ab, Schilder aufzustellen und auf die geschützten Pflanzen hinzuweisen. „Da wird wohl bei dem einen oder der anderen der kranke Ehrgeiz angestachelt: Das will ich unbedingt haben“, sagt Georg Siegert.

Kunstvolle Reisig-Hexen

Dabei verbindet den Höfinger eine schöne Erinnerung mit der Küchenschellenwiese. „Da sind in einem Jahr zwei Damen mit viel Reisig in den Armen gekommen“, erzählt er. Er habe sich gedacht: „Mein Gott, die wollen doch wohl kein Lagerfeuer hier anzünden!“ Das habe sich aber schnell geklärt. „Eine sagte, sie stamme aus dem Harz und dort sei es Sitte gewesen, Hexen aus Ästen in die Küchenschellenwiese zu legen“, erzählt der Höfinger. Dabei seien kunstvolle Gebilde entstanden – und inzwischen ist die Künstlerin von damals auch im Arbeitskreis Kunstportal des Höfinger Heimat- und Kulturvereins aktiv.

Die gewöhnliche Küchenschelle ist ein ungewöhnliches Gewächs

Art

Die gewöhnliche Kuhschelle , auch Küchenschelle genannt, ist ein Hahnenfußgewächs. Die halb geschlossene Blüte ähnelt einem Glöckchen oder einer Kuhschelle, was über die Verkleinerungsform „Kühchen“ zur Bezeichnung „Küchen“-Schelle geführt hat. In Schwaben heißt sie auch Hackenkraut, Hacketkraut oder Heuschlafen.

Vorkommen

Die Kuhschelle bevorzugt kalkhaltige Böden und ist in West- und Mitteleuropa verbreitet, aber im gesamten Gebiet heute eine seltene Art. In Deutschland kommt sie sie fast nur noch im Mittelgebirgsraum vor. Dabei werden Gebiete mit Kalk und Kalkschiefer bevorzugt. Das relativ geschlossene Areal reicht von der Schwäbischen und Fränkischen Alb nach Norden bis zur Eifel und nach Thüringen. Ihr natürlicher Lebensraum lichte Kiefernwälder und Magerrasen, meist in sonniger Hanglage auf kalkreichem Boden. Sie stellt hohe Temperaturansprüche und fehlt in sommerkühlen Landschaften. Sie ist außerdem sehr lichtliebend und verschwindet bei Überdüngung sehr schnell.

Schutz

Die Wildform der Küchenschelle steht unter Naturschutz. Ihr Vorkommen ist an das Vorhandensein ihrer bevorzugten Lebensraumtypen gebunden. Oft sind klimatisch wärmebegünstigte Gegenden, in denen sie vorkommt, auch oft dicht besiedelt.