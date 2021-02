Geschlossener Schlachthof in Gärtringen Genossenschaft hat neuen Vorstand

Das Wiedereröffnungskonzept wurde als Vorentwurf im Runden Tisch des Landratsamtes Böblingen Mitte Januar vorgestellt und wird derzeit verfeinert. Josef Hecht, der neue Vorstandssprecher, sagt dazu: „Die Genossenschaft befindet sich in einer schwierigen Phase – der Betrieb ist geschlossen, die Mitglieder mussten kurzfristig Ausweichmöglichkeiten organisieren. Hinzu kommt die Notwendigkeit, hohe Summen in den Schlachthof zu investieren. Gleichzeitig wollen wir den hohen Ansprüchen an das Tierwohl gerecht werden und die Erwartungen der Verbraucher an Regionalität erfüllen. Wir stellen uns dieser Herausforderung und zählen auf jede Unterstützung, um den Ruf des Schlachthofes wiederherzustellen.“