Geschichten aus der Kultdiskothek Fans und Mitarbeiter erzählen von 36 Jahren Rockfabrik

Ludwigsburg/Markgröningen - Es ist still geworden um die Rockfabrik. Der letzte Ton war am Silvestermorgen in der ehemaligen Industriehalle verhallt. Anschließend brauchten die Verantwortlichen lange, um die Kultdiskothek auszuräumen – bis Anfang März hat es gedauert. Eigentlich hatten die Geschäftsführer nach der Schlüsselübergabe angekündigt, dass es mit einer „Rofa 2.0“ weitergehen soll. Wie genau die aussehen könnte, dazu haben sie sich aber bis heute nicht geäußert.