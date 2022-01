Gerlinger Städtepartnerschaften Die Kontakte ins Ausland neu beleben

Bereits geplant ist laut Stadtverwaltung für den 12. März ein Treffen des Musikvereins Gerlingen mit Musikern in Vesoul. Umgekehrt seien Läufer aus den Partnerstädten zum Gerlinger Solitudelauf am 24. April eingeladen. Auch eine Teilnahme des Gerlinger Schwimmvereins an einem Wettkampf in der französischen Partnerstadt sei für den kommenden Juni bereits angedacht. Auch im Rahmen des Musikfestes der Gerlinger Stadtkapelle sollen von 15. bis 17. Juli städtepartnerschaftliche Veranstaltungen stattfinden.