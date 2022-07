Gerlinger Musiksommer Konzertauftakt fällt ins Wasser

Ihr Optimismus ist der Stadt Gerlingen zum Verhängnis geworden: In der Annahme, dass das Unwetter am Abend durch ist, hat die Verwaltung am Mittwoch entschieden, den Auftakt der Open-Air-Konzertreihe „Gerlinger Musiksommer“ wie geplant im Freien auf dem Schachbrett vor der Stadthalle stattfinden zu lassen. Am Nachmittag habe man abgewägt und überlegt, was man mache, sagt die Rathaussprecherin Sofie Neumann. Als gegen 16 Uhr der Regen einsetzte, sei man optimistisch gewesen und habe alles draußen vorbereitet für den Auftritt von 18 Strings.