Gerlingen Zigarette ins Gesicht gedrückt

Zwei Personen aus einer Dreiergruppe haben am Dienstag einen ihnen bekannten 13-Jährigen sowie eine 23-Jährige attackiert. Wie die Polizei berichtet, soll der 13-Jährige kurz nach 21.30 Uhr an der Stadtbahnendhaltestelle zufällig auf die Gruppe getroffen sein. Ein 41-Jähriger sowie ein ebenfalls 13-Jähriger sollen aus bisher unbekannter Ursache auf den Jungen losgegangen sein. Sie sollen ihr Opfer getreten und eine Zigarette in dessen Gesicht ausgedrückt haben. Auch eine 23-Jährige wurde durch die beiden Täter angegangen und getreten.