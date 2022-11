Ein Gartenbesitzer hat auf seinem Grundstück ein Gartenhaus erweitert, lagert jahrelang Holz und hat eine kleine Gerätehütte. Nach Jahren fordert die Stadt ihn dazu auf, alles zurückzubauen. Am Ende bleibt dem Besitzer nur noch, sich an den Petitionsausschuss des Landtags zu wenden. Dieser hat sich am Dienstag ein Bild von der Lage gemacht und beide Seiten – Behörden und Gartenbesitzer – gehört.