- Ein Unbekannter hat in Gerlingen einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro angerichtet. Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter oder die Täterin in der Nacht zum Mittwoch die Glasscheibe einer Werbetafel an der Stadtbahn-Haltestelle „Breitwiesen“ eingeschlagen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 0 71 56/ 4 35 20, zu melden.