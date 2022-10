Bei Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, wurde zunächst der Opel gefunden. Dieser stand verlassen in der Füllerstraße auf Höhe des Abzweigs zum „Sommerrain“. Personen, die mit dem Auto aber in Verbindung hätten gebracht werden können, wurden jedoch nicht festgestellt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.