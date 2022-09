Gerlingen Unbekannte stehlen Pedelec

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag zwischen 0 Uhr und 02.15 Uhr ein auf dem Grundstück eines Hotels in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen abgestelltes Pedelec gestohlen. Das silberne Fahrrad mit blauen sowie orangenen Akzenten war mit einem Faltschloss gesichert und hatte einen Wert von etwa 7700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gerlingen unter der Telefonnummer 0 71 56 / 9 44 90 in Verbindung zu setzen.