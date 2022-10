Böse Überraschung für den Besitzer eines Hondas, der sein Auto am Wochenende in der Gerlinger Panoramastraße abgestellt hatte. In der Nacht zum Samstag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und verursachten damit einen Schaden in Höhe von mindestens 300 Euro.