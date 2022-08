Gerlingen Mehr Überwachung in Tiefgaragen?

Tiefgaragen besonders im Blick

Ein deutlicher Rückgang der Straftaten wurde in Gerlingen vor allem in den Deliktbereichen einfache Diebstähle, Vermögens- und Fälschungsvergehen sowie die Rauschgiftkriminalität verzeichnet. Einen Anstieg verzeichnete die Polizei im Bereich der Sexualstraftaten sowie bei den sogenannten Rohheitsdelikten. Pandemiebedingt war auch in Gerlingen 2021 weniger in Wohnungen eingebrochen als in Vergleichsjahren ohne Corona. Weil es auch im vergangenen Jahr beispielsweise in öffentlichen Tiefgaragen erneut zu Sachbeschädigungen gekommen ist, wäre hier nach Ansicht des Revierleiters „eine vermehrte Videoüberwachung wünschenswert“. Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) bezeichnete den vergleichsweise geringen Grad der Kriminalitätsbelastung in Gerlingen „als sehr positiv“. Eine weitere Ausweitung der Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen oder Tiefgaragen sieht der Rathauschef jedoch kritisch: „Wir müssen uns als Stadtgesellschaft darüber Gedanken machen, inwieweit wir das machen wollen“, Irgendwann sei man an einem Punkt, an dem man alles überwachen müsste. Er plädiert dafür, andere Möglichkeiten der Prävention in Erwägung zu ziehen.