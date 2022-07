Gerlingen Maximale Anspannung und viel Freude

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Digitalisierung Abschaltung des Internets fordert Schulen Wie Gerlingen müssen viele Kommunen in Sachen Digitalisierung derzeit eine echte Doppelbelastung meistern.

Silke Scholz‘ offizielle Bestellung fällt mitten in die laufende Abiturprüfungsphase. Die mündlichen Prüfungen stehen unmittelbar bevor. „Da ist man schon maximal angespannt“, so die Schulleiterin. Ein Kraftakt sei die Organisation der Prüfungen auch deshalb, weil in diesem Schuljahr zum ersten Mal innerhalb der reformierten Oberstufe ein neues Prüfungsverfahren zur Anwendung komme.

Neue Rektorin will einiges wieder anschieben

Weil während der Pandemie vieles still gestanden hat, ist eine der vielen weiteren Aufgaben, die nun für die neue Schulleiterin anstehen eine schöne: das Wiederanschieben der Austauschprogramme mit den Partnerschulen wie zum Beispiel in Israel oder Budapest oder eines Entwicklungsprojekts mit einer Schule im westafrikanisches Niger. „Und schließlich werden wir auch die interne Schulentwicklung weitertreiben“, sagt Scholz. „Aber mit Bedacht. In den vergangenen zwei Jahren haben alle an der Schule viel Energie lassen müssen.“