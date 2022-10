In der Bücherei wird bereits um 15 Uhr der Bücherflohmarkt eröffnet. Das Stadtmuseum bietet eine Kinderwerkstatt sowie Kurzführungen durch die aktuelle Ausstellung „Leben in Gerlingen. 5000 Jahre vor Christus“ an. Die VHS bietet kostenlos mehrere Kurse an. Einblicke in ihre Arbeit gibt die Ballettschule Haug unter anderem um 19 Uhr am Urbanbrunnen. Die Besucher werden unter anderem mit den Bands R.E.A.C.H. Rock & Roll, Philipp Lumpp, Old Men Travel, Herzblatt und Giants in the Backseat begleitet.