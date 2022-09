Gerlingen/Korntal-Münchingen Für ein paar Stunden raus aus dem Alltag

Rund 30 Künstlerinnen und Künstler stellen in Münchingen aus, bis auf wenige Ausnahmen sind alle aus Münchingen. „Die Gäste erwartet ein großer Spannungsbogen von Hobby- und Profikünstlern.“ Er wolle die „Vielfalt, die in Münchingen steckt, an die Oberfläche bringen“. Ob Landschaftsmalerei oder Skulptur, ob Arbeiten, die sich dem Betrachter schnell erschließen, erst auf den zweiten Blick oder auch gar nicht – die Ausstellung sei „sehr breit gefächert“.

Ein Angebot an alle

Er wolle keine „Art Karlsruhe“ schaffen, sagt Esmanis. Dort stehen Klassische Moderne und Gegenwartskunst im Fokus. In Münchingen solle sich jeder angesprochen fühlen können. Umso schöner wäre es, wenn dann Menschen ihre Freude an der Kunst entdeckten, die sich bisher nicht dafür interessierten. Bei den Künstlern jedenfalls werde die Bereitschaft groß sein, sich auf das Publikum einzulassen. Sie seien nach der Corona-Pause „dankbar, sich wieder präsentieren zu dürfen“, stellt der Organisator fest. Gleichwohl ist er davon überzeugt, dass auch die Menschen „danach dürsten, rauszugehen und etwas zu erleben“.

Just auf dieses Bedürfnis will er eingehen. Er wolle dem Ort etwas zurückgeben, in dem er vor 35 Jahren so positiv aufgenommen worden sei, sagt Esmanis. Dazu gehört auch, dass an manchen Orten Musik erklingt und verborgene Orte sichtbar werden, wie etwa die ausgebaute Tenne der Bürgerstube Lamm oder das Schloss, wo das DRK zeige, das Leben zu retten keine Kunst sei.

„Meine Hoffnung ist, dass die Menschen Aha-Erlebnisse haben, mit offenen Augen und Mündern ein anderes Münchingen kennenzulernen“, sagt der Organisator und Künstler. Mit dem Gottesdienst „Kunst-voll-Glauben“ um 9.45 in der Johanneskirche beginnt der Kunsttag. Die Ateliers öffnen um 11 Uhr.

Was sonst noch los ist

Gerlingen

Die Umbenennung des „Neuen Platzes“ in „Europaplatz“ und die Taufe des „Albrecht-Sellner-Brunnens“ finden am Samstag, 10. September, um 11 Uhr, an der Stadtbahnendhaltestelle statt. Als Symbol der Verbundenheit mit Europa und als klares Bekenntnis zur Europäischen Union werde die Umbenennung im Beisein der Freunde aus den Partnerstädten Vesoul, Tata und Seaham sowie der mit Gerlingen freundschaftlich verbundenen Stadt Gefell (Thüringen) stattfinden, teilt die Rathaussprecherin mit. Zudem werde der Brunnen auf dem Platz zu Ehren des von 1983 bis 1999 amtierenden Gerlinger Bürgermeisters und Ehrenbürgers den Namen „Albrecht-Sellner-Brunnen“ erhalten. Auf Sellners Initiative gibt es etliche Brunnen und Skulpturen im öffentlichen Raum.

Korntal-Münchingen

Nicht nur der Stadtteil Münchingen, auch der Stadtteil Korntal ist an diesem Wochenende in Feierlaune. Und das idealerweise am Samstag, sodass man sich im Zweifel nicht entscheiden muss zwischen dem Kunsttag am Sonntag und dem Sommerfest des TSV Korntal am Tag zuvor, nämlich am 10. September. Los geht es um 11 Uhr beim Sportplatz Jahnstraße. Die Besucherinnen und Besucher erwartet unter anderem eine Hüpfburg für Kinder, ein Menschenkicker und eine Torwand.

Ditzingen

Am Samstag, 10. September, findet die erste „Kulturnacht am Laien“ statt, bei der die Einrichtungen rund um den Laien ihre Türen öffnen. Im Rathaus, im Stadtmuseum, in der Stadtbibliothek, der Städtischen Galerie oder dem Treffpunkt Adler wird auch Kultur angeboten, die dort sonst nicht zu erleben ist. Beginn ist um 18 Uhr mit Oberbürgermeister Michael Makurath. Das Rathaus wird zum Arthaus, Werke der städtischen Kunstsammlung werden gezeigt. Um 19 Uhr spielt das Wekenmann-Kühn-Graf-Trio, um 20 Uhr geht Magda Kroenke auf die Kunst der Hutmacherei ein, um 21 Uhr spielt die Marion & Sobo Band Gypsy Jazz. In der Stadtbibliothek tritt von 19 Uhr an das Duo „Die Mademoiselles“ auf. Es erklingen lyrischer Gesang und Klavierstücke. Eintritt: acht Euro. Um 23 Uhr gibt es ein literarisches Betthupferl. In der Jugendbibliothek wird von 21 Uhr bis Mitternacht gespielt, ob Brettspiel oder an der Gaming Wall. Im Treffpunkt Adler zeigt die Fotogruppe „Kunst und Natur“. In der Galerie werden von 19 Uhr an Werke von Barbara Holder-Steegmüller gezeigt.