Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag zwischen 12.45 und 14.45 Uhr einen am Fahrbahnrand der Dieselstraße in Gerlingen geparkten Ford beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20 in Verbindung zu setzen.