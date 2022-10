Gerlingen Einkaufsnacht lockt in die Stadt

Tolle Mitmach-Aktionen

Im Gewölbekeller kommen die Kinder in den Genuss von Steinzeitgeschichten bei flackerndem Feuerschein. Unter dem Motto „Steinzeit zum Mitmachen“, erfahren sie wenig später, wie Farbe aus Steinen und Schmuck aus Naturmaterialien hergestellt wird. Auch der Innenhof des Museums ist Teil der Inszenierung und wird durch das Licht unzähliger Wachskerzen stimmungsvoll in Szene gesetzt. Schatten von Kürbissen, Tieren und Menschen scheinen im Licht auf den hölzernen Außenwänden zu tanzen. Mit der Museumsleiterin haben geschichtlich Interessierte die Möglichkeit, eine Tour durch das „Leben in Gerlingen, 5000 Jahre vor Christus“ zu machen. Ein wogendes Meer von Laternenlichtern erhellt wenig später den Gerlinger Rathausplatz. Mit lauter Stimme singen die kleinen und großen Laternenträger Laternenlieder, musikalisch begleitet vom Posaunenchor des CVJM. „Es war eine tolle Stimmung hier auf dem Platz“, resümiert Jan Handel zufrieden, der beim CVJM Posaunenchor Trompete spielt.