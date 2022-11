Gerlingen/Ditzingen Regenerative Energien: Nachbarn haben Nachholbedarf

Der bislang verschwindend geringe Anteil an Strom und Wärme aus eigener regenerativer Produktion macht indes auch den Stadträten zu schaffen: So resümierte etwa Martin Nufer (Freie Wähler) im Anschluss an den Klimazwischenbericht: Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Gerlingen sei „der Bereich, an dem wir noch dran bleiben müssen“. Björn Maier von den Grünen wird deutlicher: „Wir sehen jetzt“, so kritisierte der Stadtrat, „dass der Wärmebezug und die Stromerzeugung aus regenerativen Quellen in Gerlingen erschreckend gering ist.“ Um den Fortschritt zu messen, werden Instrumente und Methoden benötigt. Energie- und CO2-Bilanzen sind ein Beispiel dafür. Werden die Bilanzen regelmäßig fortgeschrieben und mit dem gleichen Bilanzierungstool erstellt, kann die Entwicklung des Energieverbrauchs und der Emissionen überwacht und mit anderen Kommunen landesweit verglichen werden.