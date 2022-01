Gerlingen/Ditzingen Aktionen gegen Montagsspaziergänger

Gerlingen/Ditzingen - „Nehmt Platz und setzt ein Zeichen für den Zusammenhalt“ hieß es bei der Initiative Zusammenhalt gegen Corona in Gerlingen. „Wir sind Demokratie“ lautete hingegen das Motto in Ditzingen, unter dem am Montag zu einer Menschenkette in der Ortsmitte aufgerufen wurde. Hier wie dort hatte ein breites, überparteiliches Bündnis dazu aufgerufen. In Gerlingen waren es nicht nur, aber vorwiegend junge Menschen, die dazu einluden, auf dem Rathausplatz auf einem mitgebrachten Hocker oder Stuhl Platz zu nehmen, um für Demokratie, Solidarität und Wissenschaft einzustehen.