Gerlingen/Ditzingen 13 000 Euro Schaden an geparkten Fahrzeugen

Einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag in Gerlingen verursacht. Der oder die Verantwortliche flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, muss der Unfallfahrer irgendwann zwischen 11.30 und 17.50 Uhr wohl beim Vorbeifahren den in der Richthofenstraße am Straßenrandgeparkten Kia beschädigt haben. Danach entfernte er oder sie sich vom Unfallort. Aufgrund der Spuren war der Unbekannte möglicherweise mit einem weißen Fahrzeug unterwegs.