Gerlingen - Ein 18-Jähriger und ein noch unbekannter vermeintlicher Komplize haben am frühen Freitagmorgen versucht, einen Feuerlöscher aus der Stadtbahn zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden kurz nach 5 Uhr an der Endhaltestelle den Pulverlöscher von seinem Platz genommen, was einen Alarm beim Zugführer auslöste. Dem Zugführer gelang es mit einem Zeugen, den 18-Jährigen festzuhalten, der den Feuerlöscher bei sich hatte. Der vermeintliche Komplize flüchtete zu Fuß. Der Mann war etwa 1,90 Meter groß, hatte einen dunklen Teint und war mit Jeans, schwarzem Kapuzenpullover und silbernem Kopftuch bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 56/ 9 44 90.