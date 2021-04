Gerhart-Hauptmann-Realschule Leonberg Schule ist ein Lebensmittelpunkt

In Leonberg hat der Rektor eine ähnliche Struktur vorgefunden, wie er sie aus seiner vorherigen Schule im Stuttgarter Stadtteil Freiberg kennt: „In Freiberg war die Schulatmosphäre familiär geprägt. Oft gehen mehrere Kinder aus einer Familie in dieselbe Schule, man kennt das Umfeld und kann vieles oft besser einschätzen.“ Für ihn war klar: „Die familiäre Atmosphäre in der Schule und im ganzen Umfeld ist mir wichtig. Ich wollte wieder an eine Schule, die das bietet.“