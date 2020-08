Gerhart-Hauptmann-Realschule Leonberg Damit die Fenster auch wieder geöffnet werden können

Es werden nicht nur neue Fenster eingebaut, sondern auch die Fassade wird gedämmt. Die alten Jalousien müssen ersetzt werden. Zum einen, um Schatten zu spenden und zum anderen, um in Zukunft auch Beamer-Präsentationen in den Klassenräumen möglich zu machen. Die Schule hat noch ein Ziegeldach und das muss auch auf den neuesten energetischen Stand gebracht werden. Deshalb wird das Dach mit einer neuen, sogenannten Dachhaut versehen.

In den Ferien werden die Dächer erneuert

Die Stadt ist bestrebt, die aufwendigeren Arbeiten in die Ferien zu verlegen. Aber nicht immer ging das, und dann hieß es für die Schüler und die Lehrer, in Räume in der Schellingschule auszuweichen. Doch jetzt sind wieder Ferien und deshalb werden momentan die Pultdächer saniert.

Auch die Vorbereitungen für die Fassadensanierung sind im Gange. Hier wird eine Wärmedämmung aufgebracht, die den aktuellen energetischen Anforderungen gerecht wird. Trotz der kräftigen Finanzspritze des Landes bleibt der Löwenanteil der Kosten an der Kommune hängen. In die GHR werden insgesamt 4,3 Millionen Euro investiert.