Geräte sind zu laut Leonberg will Luftfilter neu bestellen

Die Stadt hat darauf hin in einem Klassenzimmer überprüft, wie laut die Geräte bei laufendem Betrieb sind. Die gemessenen Werte waren in Ordnung und lagen im Praxisbetrieb nur geringfügig über 35 Dezibel bei einem Betrieb auf Stufe 3. Doch Anfang Januar wurde festgestellt, dass die ausgelieferten Geräte nicht korrekt betrieben werden.

Der Lärmpegel ist zu hoch gewesen

Die Luftfilter befanden sich nicht wie vorgesehen in der Lüfterstufe 3, sondern in einem Automatikbetrieb. In diesem Modus waren die Luftfilter leise, werden die Geräte jedoch von Hand auf Stufe 3 eingestellt, wurde der Lärmpegel deutlich höher. Bei der nächsten Messung im Albert-Schweitzer-Gymnasiums wurden in Stufe 3 dann 60 Dezibel gemessen. Der Hersteller gab aber an, dass die Geräte auf Stufe 3 bei einem Meter Abstand einen Schalldruckpegel von 35 Dezibel einhalten.

Der Mangel wurde dem Anbieter, der nicht der Hersteller ist, mitgeteilt mit der Aufforderung nachzubessern. Eines der gelieferten Luftfiltergeräte wurde zur Prüfung zurückgesendet. Die übrigen Luftfilter blieben zunächst in Betrieb und liefen auf Stufe 2 ohne größere Störungen.

Hersteller kann defekte Geräte nicht schnell reparieren

Auch die Messungen des Anbieters bestätigten den zu hohen Wert und, dass das Gerät somit defekt sei. In einer Stellungnahme hieß es, das ein Austausch der Teile, die als Fehlerquelle vermutet werden, vor Ort nicht möglich sei. „Auch lässt sich der Fehler, anders als anfänglich vermutet, nicht durch ein Softwareupdate beheben“, so der Lieferant.

Durch die aktuell sehr hohe Produktionsauslastung sowie eine weltweite Komponenten-Knappheit wäre ein Austausch der betroffenen Geräte in frühestens drei Monaten möglich. Malibu Food wollte die defekten Geräte zurückholen und kostenlos durch neue austauschen.

Vertrag wird einvernehmlich aufgehoben

Das wollte die Stadt nicht akzeptieren, zumal der Lieferant weder zusagen konnte, dass diese Zeitschiene eingehalten werden kann, noch sichergestellt ist, dass mit den angedachten Änderungen an den Geräten die 35 Dezibel nicht wieder überschritten werden. Im weiteren Verlauf hat die Stadtverwaltung mit dem Lieferanten eine einvernehmliche Vertragsaufhebung vereinbart, durch die beide auf mögliche Rechte und Pflichten verzichten.

Der zweitplatzierte Bieter hat parallel zwei angebotene Luftfiltergeräte als sogenannte Mustergeräte gestellt. Nach der Testphase konnten auch diese Geräte mit dem bereits vorhandenen „Referenzluftfiltergerät“ der Ludwigsburger Firma Mann und Hummel verglichen werden. Die dabei gemessenen Schalldruckpegel der Luftfilter des Zweitplatzierten lagen bei 48 bis 50 Dezibel und somit deutlich über den Werten des Luftfilters von Mann und Hummel, der 43 bis 44 Dezibel erzeugt. Damit haben die Ludwigsburger gute Chancen in der zweiten Ausschreibung, denn bei den neuen Geräten darf der Pegel am nächstgelegenen Sitzplatz bei Betrieb 45 Dezibel nicht überschreiten.

Schuleiter geben grünes Licht

Nachdem die Konferenz der Leonberger Schulleiter grünes Licht gegeben hat, wird die Ausschreibung für die Luftfilter wiederholt, denn sowohl die Verwaltung als auch die Gemeinderäte sind überzeugt, dass die Luftfilter die Gefahr einer Infizierung mit dem Coronavirus deutlich mindern.

„Sie helfen auch gegen andere Viren“, sagte SPD-Stadträtin Christiane Hug-von Lieven. Allerdings muss die Stadt damit rechnen, dass es keine Fördermittel mehr aus dem Topf des Bundes gibt. „Die 50-prozentige Förderung des Landes ist uns weiterhin sicher“, erläuterte Baubürgermeister Klaus Brenner dem Sozial- und Kultusausschuss.