​ Das ist schon zu sehen an dem Chor: Sängerinnen und Sänger aus Gerlinger Chören haben sich zusammengefunden. Dazu spielt der Musikverein Stadtkapelle, alle unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Daxi Pan. Die Hauptrede wird der neue Landrat Dietmar Allgaier halten; er wird Georg Brenner auch offiziell in den Ruhestand verabschieden. Diesen tritt Brenner, der im vergangenen August 65 Jahre alt wurde, zum 1. Februar an. Brenner war seit Sommer 1999 im Amt. Sein Nachfolger Dirk Oestringer wird am Montag, 3. Februar, verpflichtet.