Vinothek in Leonberg Der Herr über mehr als 5000 Flaschen

Ismet Arda wollte mehr wissen und ließ sich in Mainz im „Haus des deutschen Weines“ zum Sommelier ausbilden. Er besuchte Weingüter im Rheingau und in Rheinhessen, war bei der Lese mit dabei und ließ sich von erfahrenen Winzern die Rebsorten erklären. „Du musst wissen, wie der Wein wächst und du musst probieren, probieren, probieren. Denn jeder Jahrgang ist anders“, nennt er die Leitsätze, die seinen Beruf ausmachen.

Wie beim FC Bayern

Im Alter von 23 Jahren ist das Kornwestheimer Salamander-Kind fertiger Sommelier, arbeitet in der Herrenküferei in Markgröningen, im Lamm Rosswag und bei Bernhard Diers in der Zirbelstube im Stuttgarter Hotel am Schlossgarten. „Das war der beste Koch von ganz Stuttgart“, ist Ismet Arda heute noch euphorisch. „Wenn du da dabei bist, ist das wie beim FC Bayern zu spielen.“

Der junge Sommelier vertieft seine Kenntnisse, knüpft Kontakte und baut sich so sein Publikum für später auf: „Irgendwann willst du dir deinen Traum eines eigenen Geschäftes erfüllen.“ Ismet Arda geht auf die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und wird in Leonberg fündig. „Ich war direkt begeistert und hatte gleich eine Vorstellung, wie der Laden aussehen könnte“, berichtet der Weinexperte von seinem ersten Besuch in dem leer stehenden Geschäft mit Gewölbekeller am Marktplatz.

Durchbruch beim Pferdemarkt

Im September 2017 eröffnet er seine Vinothek Ardas Grand Cru. Der Name ist Programm: Bei ihm gibt es nur Spitzenweine mit entsprechenden Preisen. Was nicht bedeutet, dass Erlesenes ausschließlich im hohen zweistelligen oder gar dreistelligen Bereich zu haben ist. Ismet Arda hat auch Weine für unter 20 Euro im Sortiment.

In der Anfangszeit kommt ihm sein hoher Qualitätsanspruch nicht nur zugute: „Viele Leute hatten sich nicht so recht hereingetraut.“ Der Durchbruch kam beim Pferdemarkt 2018: Ismet Arda hat für das Fest eine Schanklizenz, sein Laden und der dazugehörige Gewölbekeller sind an allen Tagen voll.

Je mehr Auswahl, desto mehr Kunden

Seither ist Isy, wie er von seinen Gästen genannt wird, eine beliebte Anlaufstelle für Weinfreunde aller Generationen. Im Keller veranstaltet er regelmäßig Weinproben. Durch die Zusammenarbeit mit einem renommierten Caterer ist auch der kulinarische Aspekt kein Problem.

In diesem Sommer konnte Ismet Arda erstmals einige Sitzgelegenheiten draußen aufbauen – mit durchschlagendem Erfolg. Gerade freitags und samstags war die Vinothek einer der Treffpunkte in der Altstadt.

Bleibt noch eine Frage: Wie viele Flaschen hat er, rund 1000? Es sind tatsächlich 5000. Ismet Ardas Rechnung ist einfach: „Je mehr Auswahl, desto mehr Kunden.“